الهولندي أدفوكات يستقيل من تدريب المنتخب العراقي

2021/11/23 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، أن مدرب منتخبه الوطني، الهولندي، ديك أدفوكات، اعتذر عن إكمال مهمته على رأس الجهاز الفني، بعد نتائج مخيبة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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