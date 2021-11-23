بلاسخارت أمام مجلس الأمن:انتخابات العراق سليمة ومحاولة تغيير نتائجها بالعنف سترتد على أصحابها

2021/11/23 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأممية‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬إحاطة‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬انتخابات‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ ‬ترتقي‭ ‬الى‭ ‬تقييم‭ ‬أنها‭ ‬سليمة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬وأوضحت‭ ‬بلاسخارت‭ ‬بشأن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬الانتخابات‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدوء‭ ‬وضبط‭ ‬النفس‭ ‬والحوار‭ ‬يمثل‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬وكما‭ ‬صرح‭ ‬القضاء‭ ‬لا‭ ‬دليل‭ […]

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