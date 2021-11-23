الانسداد.. وعلاج الجرّاحين

2021/11/23 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما‭ ‬قالته‭ ‬المبعوثة‭ ‬الأممية‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يضع‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬التقييم‭ ‬الدولي‭ ‬النهائي،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اعتراف‭ ‬دولي‭ ‬ناجز‭.‬ تقريرها‭ ‬يذهب‭ ‬الى‭ ‬أسوأ‭ ‬الاحتمالات‭ ‬وهو‭ ‬محاولة‭ ‬تغيير‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العنف‭ ‬بحسب‭ ‬النص،‭ ‬وانّ‭ […]

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