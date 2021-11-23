تظاهرات طلابية لليوم الثالث وقوات الأمن تفرقها بالقوة في كردستان العراق

2021/11/23 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ فرقت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تظاهرة‭ ‬طلابية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الالاف‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإعادة‭ ‬دفع‭ ‬مخصصات‭ ‬مالية‭ ‬للطلاب‭ ‬وتوفير‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الداخلية،‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬وقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والهراوات،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭.‬‭ ‬وامتدت‭ ‬التظاهرات‭ ‬الى‭ ‬حلبجة‭ ‬وكويه‭ ‬وأربيل‭ ‬وحاول‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ […]

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