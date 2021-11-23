الصيهود يتوقع تشكيل تحالف كبير يضم قوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/11/23 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/توقع النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات محمد سعدون الصيهود تشكيل تحالف كبير يضم قوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات .وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم :" ان الاطار التنسيقي سيتحول الى تحالف كبير ، وربما سيقدم قائمته باسماء الكتلة النيابية الاكثر عددا في الجلسة الاولى للبرلمان "، مبينا انه " لا يمكن للاطار التنسيقي الذهاب لتشكيل الحكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية ، كما انه لا يمكن ان تصمد حكومة يشكلها الاطار التنسيقي لوحده و بمعزل عن الكتلة الصدرية و، كذلك لا يمكن ان تصمد اي حكومة تشكلها الكتلة الصدرية لوحدها بمعزل عن الاطار التنسيقي ".واضاف :" بعد المصادقة على نتائج الانتخابات سوف نشهد تشكيل تحالف بين قوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ، على اعتبار ان التحالف بين الصدريين والاطاريين وارد بقوة بوجود العقلاء والحكماء الذين سيسعون الى لم شتات المكون الشيعي" ، لافتا الى ان " هناك ثلاث سيناريوهات قد نشهدها لتشكيل الحكومة ، السيناريو الاول ان يذهب الاتحاد الوطني و الحزب الديمقراطي وتقدم وعزم للتحالف مع الاطار التنسيقي وتشكيل الحكومة ، والسيناريو الثاني ان يذهب الاتحاد الوطني و الحزب الديمقراطي وتقدم وعزم مع الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة ، و السيناريو الثالث ان يذهب الاتحاد الوطني و الحزب الديمقراطي وتقدم وعزم والاطار التنسيقي والكتلة الصدرية معا لتشكيل الحكومة ، اي ان تذهب المكونات الثلاث لتشكيل الحكومة وهو امر وارد ومتوقع جدا "./انتهى س

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