وزير الداخلية اللبناني: الازمة مع دول الخليج قد تشهد مزيدا من التدهور

2021/11/23 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن أي تأخير في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، يهدد بالتأثير على حياة المزيد من اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة.واعتبر مولوي في مقابلة صحفية" أن حل الأزمة يبدأ باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أثارت تصريحاته حفيظة السعودية، ووصف الاستقالة بأنه "طال انتظارها".وأضاف: "هذا يستغرق وقتا طويلا ويجب ألا يستغرق الأمر أكثر من شهر حتى تتم تسوية الأزمة وكان يجب أن يستقيل مبكرا...كان يجب أن يستقيل على الفور ..كل تأخير يلحق ضررا أكبر باللبنانيين سواء في لبنان أو في الخليج".وحذر من "إمكانية توسيع نطاق حظر الاستيراد السعودي ليشمل جميع أنواع التجارة مع دول الخليج، ما قد يهدد أيضا توظيف أو إقامة اللبنانيين الذين يعيشون هناك"، مشددا على أنه "يجب ألا ننتظر إحكام الخناق على أعناق جميع اللبنانيين حتى نتخذ الإجراءات التي كان من الممكن أن نتخذها في وقت سابق وبشكل أسهل.أعتقد أن التأخير يزيد من تعقيد الأزمة"./ انتهى9

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