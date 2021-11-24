الموارد المائية.. دولة جارة قطعت المياة بشكل كامل عن العراق

2021/11/24 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الثلاثاء، وجود خطة متكاملة للتعامل مع موسمي الجفاف والفيضانات، مشيرا الى أن الاطلاقات المائية المتدفقة من إيران وصلت الى الصفر.

وقال الحمداني في لقاء متلفز، اليوم (23 تشرين الثاني 2021)، أنه "لدى الوزارة خطة متكاملة للتعامل مع الجفاف والفيضانات وخطط الوزارة تحتاج من 50-70 مليار دولار حتى عام 2035".

وأضاف، أنه "لا توجد مبالغ مالية لتنفيذ خطط الوزارة ولا يوجد التزام بالحصص المائية من قبل المحافظات".

وشدد الحمداني على ضرورة تقنين الزراعة بأوقات الجفاف ونقص المياه، مبينا أن "واسط من أكثر المحافظات تجاوزا على الحصص المائية".

وأشار إلى أن "مياه الشرب مؤمنة بالكامل واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء اليوم لتمويل مشروع قناة البدعة في البصرة".

وأوضح، أن "مشروع قناة البدعة سيؤمن المياه لمحافظة البصرة بالكامل"، مبينا ان "تركيا وإيران تجاوزتا المواثيق الدولية بشأن المياه".

وتابع، أن "تركيا زودت العراق بجميع المعلومات عن سدودها وخزاناتها المائية"، مبينا ان "إيران قطعت المياه بشكل كامل ولم تتقاسم الضرر مع العراق".

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