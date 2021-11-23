رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش

2021/11/24 | 00:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من مقابلة مع بيكي أندرسون من CNN، يوضح رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش السوداني، وهذا ما جاء في الإجابة..

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