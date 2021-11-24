2021/11/24 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهم مطالب الطلبة المتميزين في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: COf14Fnct9A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهم مطالب الطلبة المتميزين في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهم مطالب الطلبة المتميزين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).