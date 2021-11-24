2021/11/24 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء إلى تعاون استراتيجي بعيد الأمد بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بارزاني ونائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس.

وقال مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (23 تشرين الثاني 2021)، إنه "جرى التباحث حول أوضاع المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس".

وحث رئيس حكومة الإقليم، نائب رئيس المفوضية الأوروبية وفق البيان على "حشد الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي لتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة للعائلات التي تقطعت بها السبل".

واتفق الجانبان على أن "شبكات التهريب الدولية استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية، فيما أشار رئيس الحكومة إلى عودة أكثر 400 مواطن إلى ديارهم طواعية، وتوقع وصول المزيد قريباً".

ودعا رئيس الحكومة إلى "تعاون استراتيجي بعيد الأمد بين إقليم كردستان والعراق والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية".

كما دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى "تعزيز التجارة والاستثمار مع أوروبا وتقديم الدعم الفني والمالي لبرنامج الإصلاح الذي شرعت به حكومة إقليم كردستان.

واكد البيان انه "تم الاتفاق بأن هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وطلب رئيس الحكومة المزيد من المساعدات لنحو مليون نازح لاذوا بإقليم كردستان".

واستعرض الجانبان "الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وقد رحب رئيس الحكومة بزيارة فريق فني من بروكسل الى أربيل وبغداد لدراسة المزيد من الإجراءات المشتركة، كما تم الاتفاق على مواصلة العمل معاً والبقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوضاع المهاجرين على الحدود تتصدر محادثات بارزاني ونائب رئيس المفوضية الأوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوضاع المهاجرين على الحدود تتصدر محادثات بارزاني ونائب رئيس المفوضية الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).