آه يا عراق - هيثم بن محمد شطورو

2021/11/24 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو ليلة مفصلية حفرت لنفسها شرخا في الذاكرة فأحدثت في العقل بلبلة و فوضى عارمة حتى أن الحياة امتزجت بالموت و الصحو خالطه نعاس ثـقيل على الأجفان فارتخت الأعصاب و شلت كوابح العقل حتى غدت الذات ورقة تـتـقاذفها النسمات و يدفع بها الريح إلى غربة المجاهيل...كان التلفاز حينها يبدأ بثه مساءا قرابة الساعة الخامسة و يقطعه قرابة الساعة الواحدة صباحا أو ما قبلها بطمأنينة و رضائية عالية جد مخيفة.



لم ينفجر بعد ......





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