2021/11/24 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دُفن في مقبرة إسلامية، الثلاثاء، جنين عمره 27 أسبوعا، هو ابن مهاجرة عراقية، ولدته ميتا بعد عبورها الحدود من بيلاروس إلى بولندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفن جنين مهاجرة عراقية ولد ميتا قرب حدود بولندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفن جنين مهاجرة عراقية ولد ميتا قرب حدود بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).