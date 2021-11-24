بايدن : الدول المنتجة تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار النفط واللجوء للاحتياطي الستراتيجي لن يحل المشكلة سريعا

2021/11/24 | 00:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حمل الرئيس الامريكي جو بايدن الدول المنتجة مسؤولية ارتفاع اسعار النفط ، لانها لم تقم بما يلزم لزيادة الانتاج،مبينا :" ان الولايات المتحدة ستلجأ للاحتياطي الستراتيجي كما ستفعل الهند واليابان وبريطانيا".وقال بايدن في مؤتمر صحفي :"ان اللجوء للاحتياطي الستراتيجي لن يحل مشكلة اسعار النفط بشكل سريع".واضاف :" ان اسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا ، وهي تمثل مشكلة عالمية".وتابع الرئيس الامريكي :" ان ارتفاع الاسعار يتراجع عادة بمرور الوقت، لكن هذا لا يعني انه يجب علينا ان نقف مكتوفي الايدي وننتظر انخفاض الاسعار من تلقاء نفسها"./انتهى

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