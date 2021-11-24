2021/11/24 | 00:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0X87od8zjSI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجحيشي :بلاسخارت خدعت تحالف الفتح والاطار التنسيقي لم يقدم لها اي ادلة على وجود التزوير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجحيشي :بلاسخارت خدعت تحالف الفتح والاطار التنسيقي لم يقدم لها اي ادلة على وجود التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).