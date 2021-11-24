صحيفة: واشنطن قد تزيل

2021/11/24 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأميركية تعتزم إزالة مجموعة كولومبية متمردة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

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