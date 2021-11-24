حكومة الاقليم تخصص جلسة اليوم لمناقشة تظاهرات طلبة الجامعات

2021/11/24 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تخصيص جلسة يوم غد لمناقشة التظاهرات الأخيرة لطلبة الجامعات ومطالب الطلبة.

وذكر مصدر في حكومة الإقليم ان "حكومة الإقليم خصصت جلسة يوم الأربعاء لمناقشة تظاهرات طلبة الجامعات في كردستان".

وأضاف البيان انه "سيناقش خلال الجلسة تنقيذ مطالبهم".

وكانت حكومة الإقليم أعلنت، الثلاثاء، تعطيل الدوام في الجامعات لمدة 6 أيام على خلفية التظاهرات الأخيرة.

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