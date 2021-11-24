2021/11/24 | 01:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / ناقش محافظ ميسان علي دواي لازم مع وزارة التخطيط ودائرة الطرق والجسور عدداً من المواضيع المهمة الخاصة بالمحافظة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ ميسان :" ان المحافظ ناقش مع الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد جوهان و مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم ، في العاصمة بغداد ، ادراج مشاريع جديدة لمحافظة ميسان واطلاق التخصيصات المالية للمحافظة ".واضاف انه :" تمت مناقشة استكمال مشروع الجانب الثاني لطريق البتيرة وربطه بمدينة العمارة وتخصيص مبالغ لصيانة وتأهيل الجسر اليوغسلافي والطرق الخارجية ، و المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع والاسراع في حلها"./انتهى س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ميسان يناقش مع التخطيط و الطرق والجسور المشاريع الخاصة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ميسان يناقش مع التخطيط و الطرق والجسور المشاريع الخاصة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).