العراق يستعد بخطة متكاملة لموسمي الجفاف والفيضانات

2021/11/24 | 01:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، عن خطة متكاملة للتعامل مع موسمي الجفاف والفيضانات في العراق.وقال الحمداني لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أنه "لدى …

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