مهرجان بغداد الدولي للمسرح.. تنظيم عالٍ وحضور واسع

2021/11/24 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةشهد مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثانية، تنظيما عالي المستوى وحضور عربي واجنبي واسع.وقال مدير المسرح الوطني الالماني لوفن برك لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "سعيد جدا بحضوره مع الفرقة الى مهرجان بغداد الدولي للمسرح "، مؤكدا انه "مخرج ومؤلف ومدير للمسرح الوطني الالماني".واضاف، انه "جاء من المانيا بنص مسرحية من اصل رواية لكاتب الماني (دانيل كيل مان) والتي كتب فيها عن حرب الثلاثين عاما المشهورة في اوربا يطلق عليه " حدث الثلاثين عاما" وهي بين (البروتستانت و الكاثوليك) من حدث 1618 الى 1648 هي حرب طائفية، وهي من اخراج (تيلونست)" .واوضح، ان "اول اشارة الى الشعوب بعد الحروب هو احياء الثقافة وهذه اشارة جيدة ومهمة الى العراق لظهوره مرة ثانية للمجتمع السلمي ليعيشوا مع بعضهم ولا يوجد غير الثقافة توحد المجتمع".واشار الى ان "هذه المرة الثانية الذي يزور فيها العراق بعد زيارته الى مدينة السليمانية مع فرقة اوبرا كبيرا"، مؤكدا "الان احضر مهرجان بغداد الدولي للمسرح وانا واثق ان هناك ابداعات اخرى سوف تجعلني احضر من المانيا الى العراق لمرات عدة".من جهتها قالت الفنانة العمانية زينب البلوشي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، خلال مشاركتها في مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثانية: انها " حضرت الى بغداد السلام لتقدم عرضاً مسرحياً بعنوان ( مدق الحناء ) تأليف عباس الحايك واخراج يوسف البلوشي" ،مبينة أن "هذا النص يحكي عن الخير والشر وكيف ينتصر الخير على الشر".وأضافت: "سنقدم عرضاً جميلاً يبهر الجميع وينال اعجاب الجمهور " ، مشيرة الى أنها "سبق وان شاركت بالمهرجان الاول الدولي للمسرح بدورته الاولى وهذه الزيارة الثانية لها ".وتابعت البلوشي أننا "حملنا راية عمان الى العراق لأننا شعب محب لكم ولفنكم وتراثكم ولثقتنا بانكم تبادلوننا الحب ايضا" ،مؤكدة أن "زيارة العراق تعني زيارة التاريخ وهذا ما لمسناه من اصرار العراقيين على عودة العراق والمسرح من جديد " .

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