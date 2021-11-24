2021/11/24 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nc2RBnILm2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري: الازمات السياسية العراقية حولت دور بلاسخارت الى "طبابة خير") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري: الازمات السياسية العراقية حولت دور بلاسخارت الى "طبابة خير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).