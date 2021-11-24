تشريح يكشف سبب وفاة خطيب

2021/11/24 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير تشريح لبقايا بشرية ثبتت أنها تعود لبرايان لوندري، خطيب، غابي بيتيتو، أن سبب وفاته كان "الانتحار"، وفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" عن محامي عائلة الشاب، ستيفن بيرتولينو، الثلاثاء.

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