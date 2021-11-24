فوز كبير لتشيلسي وتعادل محبط لبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

2021/11/24 | 01:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق تشيلسي الانكليزي فوزا كبيرا على يوفنتوس الايطالي برباعية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما في ملعب ستامفورد بريدج ، ضمن الجولة الخامسة لدوري ابطال اوروبا.سجل اهداف الفريق الانكليزي تريفوه تشالوياه في الدقيقة 25 وريس جاميس في الدقيقة 56 وكالم هودسون اودوي في الدقيقة 58 ، وختم تيمو فيرنر مهرجان الاهداف بهدف رابع في الدقيقة 90 .وحسم التعادل السلبي مواجهة برشلونة ضد بنفيكا البرتغالي، في ملعب "كامب نو".وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ الالماني ، فيما رفع بنفيكا رصيده الى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة./ انتهى

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