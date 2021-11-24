دوري أبطال أوروبا: برشلونة ينجو من الخسارة وتشيلسي يقسو على يوفنتوس

2021/11/24 | 01:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فرض بنفيكا التعادل بدون أهداف على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستاد "كامب نو"، مما يعني أن الفريق الثاني المتأهل إلى دور الستة عشر من المجموعة الخامسة برفقة بايرن ميونيخ سيتحدد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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ويتقدم برشلونة بنقطتين على بنفيكا قبل جولة واحدة على النهاية، لكنه يواجه مهمة صعبة في ختام المجموعة عندما يتجه إلى ألمانيا لمواجهة بايرن، الذي يملك سجلا مثاليا حتى الآن.



ويلتقي بنفيكا مع دينامو كييف في لشبونة في مباراته الأخيرة.

وبالنسبة لبرشلونة، كانت المباراة بمثابة خيبة أمل أخرى ويملك حاليا هدفين فقط في خمس مباريات بدور المجموعات في البطولة.

وفي مباراة ثانية، حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيراً على يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف دون مقابل.

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