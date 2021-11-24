برشلونة يفرط في تأهل مبكر وبايرن يواصل العلامة الكاملة

2021/11/24 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرَّط برشلونة الإسباني في حسم تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في أول مباراة قارية بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه الدولي السابق تشافي هيرنانديس عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي صفر-صفر، الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

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