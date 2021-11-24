2021/11/24 | 01:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qtxyYwJprFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوتيوبر عراقي ينهي حياته شنقاً بسبب زواج حبيبته) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوتيوبر عراقي ينهي حياته شنقاً بسبب زواج حبيبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).