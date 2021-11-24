عالم البرزخ بين التصور والنص - عباس علي العلي

2021/11/24 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من القضايا الشائكة في بعض المفاهيم المتداولة هي قضية البرزخ ببعديها الزماني والمكاني إضافة لبعدها المعنوي المتعلق بفهمنا للنص، يتماهى للكثير ونتيجة للتراث الروائي في الثقافة الإسلامية التي أعتمدت في كثير من معطيات مفاهيمها ومخرجات ما أنتجت من أفكار وتفسيرات وإجابات على الثقافة الدينية الواردة عليها من ما أصطلح عليه أهل الكتاب خاصة والديانات المجاورة بشكل عام، هذا التأثير كان عميقا للحد الذي وصل في ......





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