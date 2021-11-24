العصائب تهاجم بلاسخارت:

2021/11/24 | 02:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

هاجمت حركة "عصائب أهل الحق"، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت على خلفية الإحاطة التي قدمتها إلى مجلس الأمن حول أزمة نتائج الانتخابات في العراق.

وقال محمود الربيعي، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة الموالية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامني، في تغريدة، إنّ "المرأة التي كذبت على المرجع الأعلى ونسبت له في مؤتمرها الصحفي كلامًا لم يقله فور خروجها وعلى بعد أمتار منه، لا نستغرب منها أن تكذب على منظمة الأمم المتحدة التي تمثلها في العراق".

وأضاف الربيعي، "إنّنا نمتلك ما يكفي لكشفها وهي تمثل دور المسكينة التي لا تعرف شيئًا عن التزوير".

وأحرجت الممثلة الأممية، في إحاطتها الثلاثاء زعماء الفصائل المسلحة والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، وأبرزهم قيس الخزعلي زعيم حركة العصائب، حين أكّدت أنّ "عدم وجود أدلة على تزوير الانتخابات".

وجاءت الإحاطة بعد أيام أكّد فيها زعيم الحركة المسلحة وممثلوها ومن بينهم الربيعي، أنّ "بلاسخارت تلقت أدلة دامغة على تزوير الانتخابات"، وطلبت مهلة وفق التعبير العشائري "عطوة" لدراسة الأدلة والتصرف وفقًا لها.

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