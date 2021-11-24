لليوم الثاني على التوالي.. التحالف بقيادة السعودية يعلن شن ضربات في صنعاء

2021/11/24 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، فجر الأربعاء، تنفيذ "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، بعد يوم من شن عملية عسكرية مماثلة.

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