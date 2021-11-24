2021/11/24 | 03:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اتحاد كرة القدم، تسمية زيليكو بتروفيتش مدربًا للمنتخب الوطني بعد استقالة المخضرم الهولندي ديك أدفوكات، قبيل انطلاق بطولة كأس العرب في الدوحة.

وقدّمَ الهولندي، ديك ادفوكات، اعتذاره رسميًا عن مواصلة مهمته مدربًا للمنتخب الوطني العراقي، وفق بيان للاتحاد.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد أحمد عودة زامل في بيان، الثلاثاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "الاتحاد وافق على استقالةِ المدرب الهولندي أدفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسميًا".

وأوضح زامل، أنّ أدفوكات "عبّر عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصيًا، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشرًا إلى مونديال الدوحة"، مبينًا أنّ أدفوكات عرض "تقديم خدمات مجانية كمستشار للمنتخب الوطني في حال رغب الاتحاد بذلك".

وأكّد المتحدث، أنّ المدرب الهولندي الجديد زيلكو بتروفيتش، سيكملُ المهمةَ ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب

بدورها، استعرضت صفحات مختصة بكرة القدم في العراق جانبًا من المسيرة التدريبية للمدرب الجديد الذي عمل مساعدًا لأدفوكات في الأشهر الماضية.

ولعب الهولندي لعدة أندية أوروبية أبرزها؛ دينامو زغرب وأشبيلية الإسباني أيندهوفن الهولندي فضلاً عن منتخب يوغوسلافيا.

ونقلت إحدى الصفحات عن الصحف الهولندية قولها، إنّ المدرب الجديد "جاد وصارم في عمله خلال الوحدات التدريبية والمباريات، ويهتم كثيرًا بالتفاصيل الفنية عند إعداد التمارين"، كما وصفته بـ "الاجتماعي والمرح الذي يتميز بفهم العقلية الشرقية عند إيصال معلومة فنية".

ويعتمد بتروفيتش أيضًا، "لغة مفردات بسيطة لشرح الأدوار التكتيكية للاعبين"، ويعد "قارئًا جيدًا لمتغيرات اللعب ويثق بمساعديه ولديه علاقات متشعبة مع مدربي العالم وخاصة في أوروبا"، لكنه "كثر التدخين"، وفق السيرة المنسوبة للصحف الهولندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندي جديد يدير المنتخب العراقي.. "مدرب صارم وكثير التدخين") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندي جديد يدير المنتخب العراقي.. "مدرب صارم وكثير التدخين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).