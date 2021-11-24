أستراليا تصنف حزب الله

2021/11/24 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية".

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