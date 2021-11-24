البيئة تتعهد بإنهاء التلوث الإشعاعي في 4 محافظات

2021/11/24 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

تعتزم وزارة البيئة إنهاء ملف التلوث الاشعاعي في أربع محافظات خلال الأشهر المقبلة، كما أعلنت خطة من مرحلتين لخفض الانبعاثات تمتد لعشر سنوات.

وعّد مدير مركز الوقاية من الإشعاع، الدكتور صباح حسن الحسيني، في حديثه لـ”الصباح”، “التلوث الاشعاعي من المواضيع المهمة والحساسة”، مؤكداً أن “العراق قادر بالكفاءات الفنية الموجودة لديه على تجاوز هذا الملف تقنياً وفنياً» .

وقال إن “اللجنة 26 برئاسة الدكتور حامد الباهلي وعضوية وزير البيئة ومركز الوقاية من الإشعاع، إضافة الى وزارة التعليم العالي والأمن الوطني وجهاز المخابرات”، مشيراً الى أن “باكورة عمل هذه اللجنة هو إنهاء ملف التلوث الإشعاعي في البصرة، بعد أن توقف منذ 30 عاما، بالتنسيق بين جميع هذه الجهات» .

وتابع أن “اللجنة استطاعت إطلاق مجمع الحديد والصلب في محافظة البصرة وتطهيره من التلوث بعنصر (السيزيوم)، ليعود الشهر المقبل للعمل والإنتاج من خلال الخطوط الجديدة والهمة العالية للعاملين فيه بعد توقف دام 10 سنوات بسبب التلوث الإشعاعي، بعد أن كان أكبر مصانع الشرق الأوسط» .

وأكد أن “اللجنة وضعت مشروع (إزالة التلوث الإشعاعي الوطني) الذي شمل جميع النقاط المعينة والمؤشر فيها تلوث إشعاعي بكل المحافظات”، مبيناً أن “العمل جارٍ على إنهاء هذا الملف في محافظات (ميسان والمثنى والناصرية والأنبار خلال الأشهر المقبلة» .

إلى ذلك، قال وزير البيئة وكالةً جاسم الفلاحي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق يعاني من مشكلة بدائية التكنولوجيا المستخدمة في الأنشطة الصناعية، ولاسيما في مجال الصناعة النفطية”، مبيناً أن “وزارة النفط جادة في تحسين التكنولوجيا المستخدمة بما فيها استغلال الغاز المصاحب، لا سيما أن العقود التي تم توقيعها بالفترة الأخيرة ركزت على تشجيع استخدام الغاز كطاقة خضراء نظيفة وصديقة للبيئة، ومنع حرق الغاز المصاحب الذي يسبب انبعاثات كاربونية» .

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