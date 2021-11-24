مظهر صالح: خطط تنموية لعشر سنوات مقبلة

2021/11/24 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن هناك خططا تنموية لعشر سنوات مقبلة لم تنفذ بعد، وتحتاج الى تكاتف الجهود من الجميع وإنهاء الصراعات والمناكفات.



وقال صالح في حديث لـ”الصباح”: إن “العراق لديه خطط تنموية لعشر سنوات مقبلة، يفترض بالدولة البدء بتطبيقها بحذافيرها، وأن تتضافر جهود الجميع من أجل انقاذ البلاد تنموياً، لأننا أمام مواجهة كبيرة بشأن مستقبل البلاد ما لم نعد العدة لهذا الأمر”، مبيناً أن “هذه الخطة موجودة ولكنها تحتاج الى التزام من الجميع، وأن يكون البرلمان موجوداً والسلطة التشريعية ومؤسساتها مستقرة وأن يكون البلد خاليا من الصراعات والمناكفات، لأنها جميعاً مؤثرة في الوضع» .



وأضاف: أن “دخول العالم في الموجة الرابعة من (كورونا) لن يحدث انغلاقا، وحتى إن حصل فسيكون أخف من الاغلاقات السابقة، لأن التجارب علمت الدول مخاطر الانغلاق الطويل، وعلمتها تنظيم الحياة بصورة أفضل، لذلك ستكون آثاره جزئية وليست كلية”.

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