دولتان فقط من الشرق الأوسط.. بايدن يوجه دعوة للمشاركة في قمة حول الديموقراطية

2021/11/24 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى قادة حوالى 110 دول دعوة للمشاركة في قمّة افتراضية حول الديموقراطية يعتزم تنظيمها، في ديسمبر المقبل، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء وضمّت من الشرق الأوسط بلدين فقط.

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