السعودية تبدأ تنفيذ تجديد وإصدار الإقامة بشكل ربع سنوي

2021/11/24 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات السعودية المختصة بتنفيذ خدمة تجديد وإصدار الإقامات بشكل ربع سنوي مع وجود استثناءات.

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