مصر.. بدء تلقي عروض بيع أسهم

2021/11/24 | 06:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ البورصة المصرية، الأربعاء، تلقي عروض مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك،

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