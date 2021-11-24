شيءٌ من اللغة العربية ح21 (الحال). - مديح الصادق

2021/11/24 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق الحال في اللغة: ما عليه الإنسان من خير أو شرّ.الحال في اصطلاح علماء النحو: الوصف، الفضلة، المُنتصب؛ للدلالة على هيئة صاحبه، نحو: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً}.



{فخَرجَ على قومِهِ في زينَتِهِ} مُسرِعاً قدمتُ إليكَ.الحال يُذكَّر ويُؤنَّث، نقول: حال، وحالة.المقصود بالوصف: اسم الفاعل مثل: صادق، أو اسم المفعول مثل: مسرور، أو الصفة المشبهة باسم الفاعل مثل: حسَن، أو اسم التفضيل: أجمل.المقصو ......





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