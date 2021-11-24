بعضهن نسويات - نادية خلوف

2021/11/24 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لايهم ! طلقيه .



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لقد اعتدى على كرامتك .ولماذا لا تطلقين أنت زوجك؟زوجي مؤمن بحقوق المرأة .لكنني أسمع أصواتكما و أنتما تتشاجران ، وتقولين له: لا تأخذ مصروف الأولاد .البارحة كان يتحدث بالهاتف .خرجتِ من الحمام عارية ، أمسكت بالهاتف من يده ورميته فانشطر نصفين.



نحن نسمع كل أحاديثكم ، فجدار غرفتنا وغرفتك واحد.



في كل ساعة تنصحني بالطلاق ، و أنا لا أرغب أن أتخلى عن بيتي.



زوجي نذل ، ......





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