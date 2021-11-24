2021/11/24 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون كوريون جنوبيون، الثلاثاء، إنه تم إغلاق مبنى يتبع لمنظمة دينية في مدينة "تشونان"، بعد أن ثبتت إصابة 210 من أعضائها البالغ عددهم 427 بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مقر "منظمة دينية" في كوريا الجنوبية بسبب "عدد إصابات قياسي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مقر "منظمة دينية" في كوريا الجنوبية بسبب "عدد إصابات قياسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).