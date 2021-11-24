شاهد وللمرة الأولى.. طائرة أيرباص A340 الضخمة تهبط على جليد القارة القطبية الجنوبية

2021/11/24 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقلعت أول طائرة أيرباص A340، لتهبط في القارة القطبية الجنوبية من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في الثاني من شهر نوفمبر الحالي وهبطت في زمن رحلة تزيد قليلاً عن خمس ساعات، في معسكر وولفز فانغ لأنشطة المغامرين.

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