مجدي يعقوب… له خفقةٌ في كلِّ قلب - فاطمة ناعوت

2021/11/24 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت هل من قبيل المصادفة أن يتفقَ عيدُ ميلاد هذا الرجل النبيل مع "اليوم العالمي للتسامح" (16 نوفمبر)؟! لن تراه في أية صورة إلا بمعطف العمليات الفيروزي.



فهو لا يخرجُ من غرفة عمليات إلا ليدخلَ أخرى، ولا ينفضُ يدَه من ورقة بحثية إلا بدأ في غيرها.



رجلٌ يقضي يومَه وليلَه يداوي ويُطبِّب ويبحثُ ويُطوِّر ويتعلّم ويُعلّم ويصنع كوادرَ جديدة تُنقِّبُ عن إكسير القلوب المُتعبة.



يهربُ من الأضواء والشاشات والتكريمات ......





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