بينهم العراق..بايدن يدعو نحو 110 دول للمشاركة بقمة افتراضية حول الديمقراطية

2021/11/24 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى قادة حوالي 110 دول دعوة للمشاركة في قمة افتراضية حول الديمقراطية يعتزم تنظيمها في ديسمبر القادم.والقمة التي ستعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل لم […]

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