أليغري وبونوتشي يعقبان على خسارة يوفنتوس أمام تشيلسي في الأبطال

2021/11/24 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتحدث مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري، إلى وسائل الإعلام عقب خسارة فريقه جوفنتوس بأربعة أهداف نظيفة على يد مضيفه تشيلسي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. وقال أليغري عقب المباراة إن" تشيلسي هم أبطال أوروبا، لم يحتاجوا للفوز في المباراة لإثبات إمكانياتهم"، مبينا ان" اليوفي قدم مباراة رائعة عندما هزمناهم في ملعبنا، واليوم لعبنا شوطاً اولاً رائعاً، لكننا خذلنا أنفسنا قليلاً في الثاني ودفعنا ثمن ذلك".فيما قال مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، إن" من الطبيعي الشعور بالغضب بعد مباراة كهذه، كانت هزيمة ثقيلة ويجب أن نتعلم درساً منها، عوقبنا على ارتكاب هفوات صغيرة"، موضحا ان" الأمر مؤلم بالطبع لكن يجب علينا التطلع لما هو قادم.لدينا مباراة مهمة يوم السبت ولا يمكننا تكرار ما فعلناه امام تشيلسي.علينا أن نركز على التعافي لأننا سنواجه فريقاً كبيراً بحجم أتلانتا يوم السبت، كانت الخسارة الليلة ثقيلة ويوفنتوس لا يستحقها، لكن تشيلسي كان أفضل منا في أرضية الملعب".وضمن الفريقان بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الستة عشر، لكن المباراة تسببت في فقدان فريق السيدة العجوز الصدارة لمصلحة الفريق اللندي الذي يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة.

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