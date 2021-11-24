2021/11/24 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعرض برج مراقبة في معسكر للجيش الأمريكي في الكويت، أمس الثلاثاء، للسرقة من قبل مجهولين، مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة قرب المعسكر.ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر أمنية أن رجال مباحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقة برج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت المركز الخبري الوطني.

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