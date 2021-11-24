البنتاغون يعيد تنظيم مجموعته لتعقب الأجسام الطائرة المجهولة

2021/11/24 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال المكتب الصحفي للبنتاغون، في بيان أمس إن وزارة الدفاع الأمريكية أعادت تنظيم فريقها الخاص لتتبع الأجسام الطائرة المجهولة، وأطلقت عليه تسمية جديدة.وبعد إعادة التنظيم، أصبح اسم الفريق AOIMSG (مجموعة تحديد […]

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