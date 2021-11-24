بيع مخطوطة نادرة لأينشتاين في عمله على

2021/11/24 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت مخطوطة نادرة تتضمن حسابات مبكرة أدت إلى نظرية النسبية العامة، لألبرت أينشتاين، مقابل ما يزيد قليلا عن 13 مليون دولار في مزاد في باريس، الثلاثاء، لتصبح أغلى مخطوطة للعالم الشهير، بحسب شبكة "أن بي سي" الإخبارية.

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