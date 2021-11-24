برشلونة بات مهددا بالخروج مبكرا من دوري الأبطال

2021/11/24 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة […]

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