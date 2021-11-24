2021/11/24 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حجز فريق تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مقعدا له في دور الـ16 للبطولة، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس (4-0) مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.وتوالى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشيلسي يقسو على “السيدة العجوز” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يقسو على “السيدة العجوز”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يقسو على “السيدة العجوز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).