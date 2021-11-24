ليل يهزم سالزبورغ والفوز الأول لإشبيلية وتعادل مثير بين يونغ بويز وضيفه أتالانتا بدوري ابطال اوروبا

2021/11/24 | 08:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عزز ليل الفرنسي حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على سالزبورغ النمساوي 1-0، فيما أنعشها إشبيلية الإسباني بفوزه الأول في دور المجموعات على حساب ضيفه فولفسبورغ الألماني 2-0 مساء امس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.في المباراة الأولى على ملعب "بيار موروا" في فيلنوف داسك، واصل ليل، حامل لقب الدوري الفرنسي، صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً بعد تعادلين وخسارة فانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة من سالزبورغ الذي مني بخسارته الثانية توالياً.ويدين ليل بفوزه الأول على أرضه في المسابقة القارية العريقة في 14 مباراة، إلى مهاجمه الدولي الكندي جوناثان دافيد الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 31.وبات ليل بحاجة إلى التعادل أمام مضيفه فولفسبورغ في الجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين سالزبورغ وضيفه إشبيلية، والأمر ذاته بالنسبة للفريق النمساوي، فيما سيكون الفريقان الإسباني والألماني بحاجة إلى الفوز لحجز بطاقتي المجموعة.وفي الثانية على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية، أنعش الفريق الأندلسي آماله وتخلص من المركز الأخير بتغلبه على فولفسبورغ 2-0.وسجل جوان جوردان (13) والبديل رافائيل مير (90+7) هدفي الفريق الأندلسي.ورفع إشبيلية رصيده إلى ست نقاط بعد ثلاث تعادلات متتالية وخسارة فارتقى إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام فولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز الأخير.وفي مباراة اخرى حسم التعادل الإيجابي (3-3) نتيجة مباراة يونغ بويز السويسري وضيفه أتالانتا الإيطالي مساء امس الثلاثاء في المرحلة الخامسة من المجموعة السادسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.سجّل لأصحاب الأرض كل من الأميركي جوردان سيباتشيو (39) وفانسان سييرو (80) وسيلفان هيفتي (84) بينما وقّع الكولومبي دوفان زاباتا (10) والأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (51) والكولومبي الآخر لويس مورييل (88) أهداف الضيوف.وبهذا التعادل رفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف فياريال الإسباني الثاني (7 نقاط) وأمام يونغ بويز الرابع (4 نقاط).وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة للتعرّف على الفريق الذي سيرافق مانشستر يونايتد الإنكليزي (10 نقاط) إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.ويستضيف أتالانتا منافسه المباشر على البطاقة الثانية للمجموعة فياريال في حين يتحوّل يونغ بويز لملاقاة مانشستر يونايتد./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليل يهزم سالزبورغ والفوز الأول لإشبيلية وتعادل مثير بين يونغ بويز وضيفه أتالانتا بدوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليل يهزم سالزبورغ والفوز الأول لإشبيلية وتعادل مثير بين يونغ بويز وضيفه أتالانتا بدوري ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).