الطقس: الأمطار ستكون أقل من المعدل العام بالعراق

2021/11/24 | 08:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأربعاء، الى أن الأمطار المتوقع هطولها في العراق ستكون أقل من المعدل العام، واخر موجة امطار ضعيفة خلال هذا الشهر ستكون نهاية الاسبوع.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له تابعها NRT عربية، (24 تشرين الثاني 2021)، إنه "رغم اقترابنا من دخول موسم الشتاء منٱخيا، لا تغيير في درجات الحرارة، واجواء باردة خلال ساعات الليل والفجر، ومعتدلة نسبيا خلال ساعات النهار".

وأضاف عطية، أن "آخر موجة أمطار ضعيفة خلال هذا الشهر ستكون نهاية الاسبوع"، منوها الى ان "بداية موسم الشتاء لاتبشر بخير والأمطار ستكون أقل من المعدل العام".

خبير الأرصاد الجوية تابع بالقول "نتأمل تحسن وضع المنظومة الجوية مابعد منتصف شهر 12 ان لم تحصل تغييرات فيها".

N.A

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