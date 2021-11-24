الطقس: منخفض سطحي قادم من البحر الأحمر يقلب الأجواء

2021/11/24 | 08:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء إلى تأثر بعض مناطق الوسط والجنوب بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين المقبلين.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعه "ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر بعض مناطق وسط وجنوب البلاد بحالة جوية ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن نشاط منخفض سطحي قادم من البحر الاحمر تزامنآ مع تأثيرات ضعيفة لامتداد اخدود علوي بارد عن طريق تركيا وبالتالي مسببآ حدوث اضطرابات جوية تتمثل بتحول الاجواء مابين الغائمة جزئيا والغائمة كليا مع فرصة واردة لتساقط زخات من الامطار الخفيفة والمعتدلة الشدة على مناطق عشوائية من العاصمة بغداد واجزاء من ديالى ومناطق شرق الانبار والبصرة".

وأضاف "قد تشهد مناطق الفرات الاوسط وباقي مدن الجنوب هطول زخات من الامطار الخفيفة والمتفرقة على مناطق عشوائية يصعب تحديدها".

وأشار الموسوي إلى أن "هنالك احتمالية ضعيفة بأن تشهد دهوك ومناطق شمال وغرب الموصل هطول زخات مطرية خفيفة ايضا خلال يوم الجمعة المقبل".

وبشأن درجات الحرارة، توقع الراصد الجوي أن "يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة المقبل في كافة مدن البلاد".

ولفت الموسوي إلى أن "عنصر المفاجأت الخريفية وارد جدا بين السلب والايجاب كوننا في فصل انتقالي من الخريف الى الشتاء".

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